La startup Switcho fa risparmiare sulle bollette

Advertising

Ruggiluca : RT @StarthinkMag: #Switcho, il portale che aiuta a risparmiare sulle bollette - ruggieri_mar : RT @StarthinkMag: #Switcho, il portale che aiuta a risparmiare sulle bollette - barbaratangari : RT @StarthinkMag: #Switcho, il portale che aiuta a risparmiare sulle bollette -

Ultime Notizie dalla rete : startup Switcho

Adnkronos

Così, laitaliana che vuole aiutare i millennials a gestire le proprie spese garantisce in un colpo solo di: ottimizzare le spese, semplificare la burocrazia e districarsi tra le ...Così(www..it), laitaliana che vuole aiutare i Millennials a gestire le proprie spese, permette ai suoi utenti di risparmiare in media 293 euro all'anno sulle proprie utenze ...C'è un'applicazione per tutto e c'è chi promette di far risparmiare sulla bolletta, per la spesa alimentare per i costi auto o quelli per il trasporto Un algoritmo legge le nostre ultime bollette di l ...Roma, 22 feb. (Labitalia) - Un algoritmo legge le nostre ultime bollette di luce, gas, Internet e telefonia; le analizza, verifica se esiste un’offerta più conveniente rispetto ai nostri consumi attua ...