Incendio all’ex Honegger di Albino | brucia un capannone

Un capannone in disuso ha preso fuoco mercoledì sera, all'interno dell'area ex fabbrica Honegger di Albino L'allarme è scattato intorno alle 18,30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Gazzaniga e di Romano di Lombardia. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate all'incirca tre ore. I carabinieri indagano sulle cause e non escludono possa essere stata l'opera (anche involontaria) di qualche sbandato. Nell'area, dismessa dal 2014, gli edifici sono ormai fatiscenti, tra vetrate rotte e portoni spalancati.

