Fare l’amore prima della partita | l’andrologo ai calciatori | “Si può | ma a una condizione”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 marzo 2021) Alla Gazzetta dello Sport l'andrologo Andrea Cestari sfata il falso mito secondo cui avere rapporti sessualidi una performance sportiva può essere controproducente ma a una: “Bisogna restare su una pratica abituale. L’invito di Conte ad avere rapporti solo con le proprie mogli in questo senso è vero, perché solitamente in questo caso si hanno rapporti che potremmo definire standard, consolidati, regolari e solitamente meno lunghi. Al contrario, se si ha un rapporto con una donna con cui non si ha una simile intimità si può essere portati a prestazioni più impegnative e lunghe e l’indomani si può essere meno efficienti non solamente per la, ma in generale”.caption id="attachment 949595" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo e Georgina (Getty Images)/caption ITA Sport Press.