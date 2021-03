Ennesima “fumata grigia” per Dazn, la trattativa per i diritti tv della Serie A è diventata una farsa (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ennesimo rinvio. Ormai la discussione in Lega Serie A per l’attribuzione dei diritti tv per il campionato 2021/24 è diventata una farsa. L’assemblea riunita online ha dato di nuovo esito nullo: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) a favore di Dazn, e altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) astenuti. E’ uno stallo che ormai si protrae di convocazione in convocazione. Il Presidente Dal Pino chiude la riunione “invitando le società a ritrovare l’unità di intenti che per molti mesi ha caratterizzato i lavori assembleari e a lavorare con spirito costruttivo ripartendo dal punto virtuoso raggiunto poche settimane fa”, come riporta l’Ansa, ma non si smuove niente. Posizione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ennesimo rinvio. Ormai la discussione in LegaA per l’attribuzione deitv per il campionato 2021/24 èuna. L’assemblea riunita online ha dato di nuovo esito nullo: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) a favore di, e altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) astenuti. E’ uno stallo che ormai si protrae di convocazione in convocazione. Il Presidente Dal Pino chiude la riunione “invitando le società a ritrovare l’unità di intenti che per molti mesi ha caratterizzato i lavori assembleari e a lavorare con spirito costruttivo ripartendo dal punto virtuoso raggiunto poche settimane fa”, come riporta l’Ansa, ma non si smuove niente. Posizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima fumata Calcio e diritti Tv. Ennesima fumata grigia. L'assemblea Lega Serie A non decide su diritti tv, aggiornata alla prossima settimana - Si è conclusa con un nulla di fatto l'Assemblea della Lega di Serie A convocata in videoconferenza e chiamata a votare sulle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del massimo campionato per il ...

Ennesima "fumata grigia" per Dazn, la trattativa per i diritti tv della Serie A è diventata una farsa - ilNapolista

