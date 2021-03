Covid, 14enne ricoverato a Bologna: è grave (Di giovedì 11 marzo 2021) Un 14enne è stato ricoverato ieri sera, per Covid, in terapia intensiva, al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il ragazzo è arrivato in ambulanza da Modena. Le sue condizioni sono gravi: secondo gli accertamenti fatti finora, non avrebbe patologie pregresse, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. Sempre al Sant’Orsola è ancora ricoverata per Covid, in prognosi riservata e in rianimazione, una 11enne entrata in ospedale qualche settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Unè statoieri sera, per, in terapia intensiva, al policlinico Sant’Orsola di. Il ragazzo è arrivato in ambulanza da Modena. Le sue condizioni sono gravi: secondo gli accertamenti fatti finora, non avrebbe patologie pregresse, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. Sempre al Sant’Orsola è ancora ricoverata per, in prognosi riservata e in rianimazione, una 11enne entrata in ospedale qualche settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

