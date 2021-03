Coronavirus, sarà una Pasqua blindata. Dalle zone rosse automatiche al nodo lockdown nei weekend: ecco le misure sul tavolo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono passati appena sei giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm e il governo è pronto a mettere in campo nuove e più stringenti misure contro il Coronavirus. I provvedimenti, in discussione in questi giorni, entreranno in vigore non prima di lunedì, 15 marzo, dopo i dati della cabina di regia sulla situazione dell’epidemia in Italia (che l’Iss metterà a disposizione del governo oggi, 11 marzo) e in seguito al Consiglio dei ministri previsto per domani, venerdì 12 marzo, alle ore 11. Il premier Mario Draghi sta pensando di abbandonare la formula dei Dpcm e di passare a un decreto o a un disegno di legge da approvare in Parlamento con tempi brevissimi, per garantire un pieno coinvolgimento delle Camere. Zona rossa automatica per le aree ad alto tasso di contagio La principale novità in arrivo dovrebbe riguardare il passaggio alla zona rossa, ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono passati appena sei giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm e il governo è pronto a mettere in campo nuove e più stringenticontro il. I provvedimenti, in discussione in questi giorni, entreranno in vigore non prima di lunedì, 15 marzo, dopo i dati della cabina di regia sulla situazione dell’epidemia in Italia (che l’Iss metterà a disposizione del governo oggi, 11 marzo) e in seguito al Consiglio dei ministri previsto per domani, venerdì 12 marzo, alle ore 11. Il premier Mario Draghi sta pensando di abbandonare la formula dei Dpcm e di passare a un decreto o a un disegno di legge da approvare in Parlamento con tempi brevissimi, per garantire un pieno coinvolgimento delle Camere. Zona rossa automatica per le aree ad alto tasso di contagio La principale novità in arrivo dovrebbe riguardare il passaggio alla zona rossa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sarà Viaggiare senza essere vaccinati: perché è giusto e perché non lo è ...perché la chiave di volta per il turismo sarà rendere il vaccino accessibile a quante più persone possibile in tutto il mondo e prevenire lo sviluppo e la diffusione di nuove varianti di coronavirus. ...

Week end chiuso per Covid - di Giuseppe Careri Oggi ci sarà un'ulteriore riunione del Governo con le Regioni e gli Enti Locali per decidere sulla ... dove i malati da coronavirus sono dirottati al momento negli ospedali abruzzesi per mancanza di ...

