Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: al via la ricerca delle sedi a Roma (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 9 marzo l’Inps ha pubblicato il bando di gara per individuare la sede, nel territorio comunale di Roma, per lo svolgimento delle prove del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale. I candidati dovranno affrontare una prova preselettiva e 2 prove scritte. Nel capitolato tecnico è richiesta la disponibilità dei locali per 12 giorni (3 consecutivi e altri 9 eventuali per la preselezione) nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2021. Il bando potrebbe essere pubblicato a stretto giro in Gazzetta Ufficiale. Dal momento della pubblicazione gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione. Vediamo tutte le indicazioni sulle prove contenute nel capitolato tecnico. Concorso Inps ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 9 marzo l’ha pubblicato il bando di gara per individuare la sede, nel territorio comunale di, per lo svolgimentoprove del. I candidati dovranno affrontare una prova preselettiva e 2 prove scritte. Nel capitolato tecnico è richiesta la disponibilità dei locali per 12 giorni (3 consecutivi e altri 9 eventuali per la preselezione) nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2021. Il bando potrebbe essere pubblicato a stretto giro in Gazzetta Ufficiale. Dal momento della pubblicazione gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione. Vediamo tutte le indicazioni sulle prove contenute nel capitolato tecnico....

Advertising

Av_Inter_ : @fabriziobarca @Keynesblog Da prendere a modello @INPS_it. Nel 2018-19 ha svolto in meno di un anno un concorso con… - RisolutoOnline : Inps, in arrivo bandi di concorso per l'assunzione di 4. 000 impiegati in tutta Italia - INPS_it : #InpsComunica Pubblicate le graduatorie al 3 marzo 2021 dei #vincitori e degli #idonei dei bandi di #concorso Long… -