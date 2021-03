Chi è Francesca Parisella, tutto sulla conduttrice Rai 2 (Di giovedì 11 marzo 2021) Volto noto agli appassionati dei programmi di attualità e approfondimento, Francesca Parisella approda ad “Anni 20”, programma di Rai 2 di cui è conduttrice. La carriera della giornalista è ricca di collaborazioni importanti in tv e in radio: il suo talento l’ha infine portata a condurre il proprio programma di informazione in prima serata a partire dall’11 marzo 2021. >> Carlo Conti, retroscena dopo 10 anni sulle nozze: «Così mi ha convinto Antonella Clerici…» Chi è Francesca Parisella: la carriera della giornalista Nata in provincia di Latina il 9 marzo 1977 (la giornalista ha 44 anni), Francesca Parisella si è trasferita a Roma per lavoro quando era aspirante giornalista, dove tuttora vive. Nella capitale ha completato la sua formazione ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Volto noto agli appassionati dei programmi di attualità e approfondimento,approda ad “Anni 20”, programma di Rai 2 di cui è. La carriera della giornalista è ricca di collaborazioni importanti in tv e in radio: il suo talento l’ha infine portata a condurre il proprio programma di informazione in prima serata a partire dall’11 marzo 2021. >> Carlo Conti, retroscena dopo 10 anni sulle nozze: «Così mi ha convinto Antonella Clerici…» Chi è: la carriera della giornalista Nata in provincia di Latina il 9 marzo 1977 (la giornalista ha 44 anni),si è trasferita a Roma per lavoro quando era aspirante giornalista, dovera vive. Nella capitale ha completato la sua formazione ...

