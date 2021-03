Astrazeneca, il pm che indaga sulla morte del marinaio: “Mi sono vaccinato dopo aver disposto i primi accertamenti” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti sulla morte e sulla somministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di Astrazeneca. Ritengo sia fondamentale avere fiducia nella campagna vaccinale per superare questa emergenza”. sono le parole del sostituto procuratore Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Sabrina Gambino, sulla morte di Stefano Paternò, sottoufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto il giorno dopo essersi vaccinato. Il lotto del vaccino è stato sospeso dall’Aifa in tutta Italia ed è stato sequestrato. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Poche oresomministrazione del vaccino mirecato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di. Ritengo sia fondamentalee fiducia nella campagna vaccinale per superare questa emergenza”.le parole del sostituto procuratore Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Sabrina Gambino,di Stefano Paternò, sottoufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto il giornoessersi. Il lotto del vaccino è stato sospeso dall’Aifa in tutta Italia ed è stato sequestrato. I ...

