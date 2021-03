Volley | la Foppa lascia Bergamo | “Anche le storie più belle hanno una fine”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Brutte notizie per: termina la proficua collaborazione trentennale tra lapedretti e lo storico club delfemminile italiano. Lo ha comunicato il presidente Luciano Bonetti, che ha pubblicato una lunga lettera sul sito ufficiale della società. “Tutte le cose, purtroppo,un inizio e unalepiùe entusiasmanti, come quella che lega da ormai 30 anni ilpedretti. Siamo orgogliosi di aver intrapreso, nel lontano 1991, questa meravigliosa avventura sportiva che ci ha regalato ben 30 trofei in Italia e in Europa, portando il nome della squadra, madella città di, in tutto il mondo, sinonimo ...