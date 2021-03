Uomini e Donne, Ursula e Sossio nella bufera: l’incredibile annuncio fa arrabbiare il web (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia nata nel trono over di Uomini e Donne e genitori della piccola Bianca, sono tornati con un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non riguarda il matrimonio (rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza legata al Covid-19), né a una presunta crisi o a una nuova gravidanza, bensì a… una crociera! Ieri sera, su Instagram, Ursula ha annunciato infatti che a fine aprile loro con altre coppie più o meno famose – tra cui Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nonché Diego Armando Maradona Junior e la sua famiglia – faranno una crociera sul Mediterraneo. Ovviamente sono cominciate a piovere critiche. Al di là infatti della scelta inopportuna, decisamente di cattivo gusto, di fare una vacanza in un momento così terribile, dove la gente ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021)Aruta eBennardo, coppia nata nel trono over die genitori della piccola Bianca, sono tornati con unche ha lasciato tutti a bocca aperta. Non riguarda il matrimonio (rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza legata al Covid-19), né a una presunta crisi o a una nuova gravidanza, bensì a… una crociera! Ieri sera, su Instagram,ha annunciato infatti che a fine aprile loro con altre coppie più o meno famose – tra cui Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nonché Diego Armando Maradona Junior e la sua famiglia – faranno una crociera sul Mediterraneo. Ovviamente sono cominciate a piovere critiche. Al di là infatti della scelta inopportuna, decisamente di cattivo gusto, di fare una vacanza in un momento così terribile, dove la gente ...

