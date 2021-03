Twitter risponde a Clubhouse. E con Spaces implementa la room audio (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bomba social di Clubhouse ha già innescato la rincorsa di Facebook e Twitter, si fa per dire visti i loro numeri. La creatura di Zuckerberg, che ormai dei cloni social ha fatto una strategia, ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bomba social diha già innescato la rincorsa di Facebook e, si fa per dire visti i loro numeri. La creatura di Zuckerberg, che ormai dei cloni social ha fatto una strategia, ha ...

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'La Juve alza l’antico muro: riecco Bonucci-Chiellini. La Champions chiama e la vecchia guardia risponde… - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA RISPONDE SUBITO! ?????? Team New Zealand vince gara 1 e l'imbarcazione italiana pareggia immediatamente n… - rapxjb : io: ma sì, mi sento con lui solo per noia sempre io se non mi risponde entro 5 minuti: - wordsindisorder : Quando Franci risponde con tante faccine col bacetto ( ????????????????????) e poi scrive anche “baci” e ne mette altre il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter risponde Twitter risponde a Clubhouse. E con Spaces implementa la room audio TWITTER, SPACES COSA E' Si tratta di una chat solo audio all'interno di Twitter, scorrendo fra i suoi Fleet, che non costringe a creare nuovi account e per ora destinata solo a utenti Android che ...

Roma, Pallotta risponde ai tifosi: 'Chiedete a Fienga il perché ho mandato via Petrachi' L'ex presidente della Roma James Pallotta torna sulla sua gestione del club e dialoga con i tifosi attraverso Twitter raccontando la sua verità: 'La mia vera colpa è stata affidarmi a Monchi', scrive puntando il dito verso lo spagnolo senza svelare chi lo abbia consigliato o in che modo lo abbia scelto. E a ...

Twitter risponde a Clubhouse. E con Spaces implementa la room audio Leggo.it Roma, Pallotta risponde ai tifosi: «Chiedete a Fienga il perché ho mandato via Petrachi» L’ex presidente della Roma James Pallotta torna sulla sua gestione del club e dialoga con i tifosi attraverso Twitter raccontando la sua verità: «La mia vera colpa è stata affidarmi a Monchi», scrive ...

Perché la Russia sta rallentando Twitter Il social network è nel mirino per non aver rimosso i tweet legati alle proteste contro l'arresto dell'oppositore di Putin, Alexei Navalny, e rischia l'oscuramento totale ...

, SPACES COSA E' Si tratta di una chat solo audio all'interno di, scorrendo fra i suoi Fleet, che non costringe a creare nuovi account e per ora destinata solo a utenti Android che ...L'ex presidente della Roma James Pallotta torna sulla sua gestione del club e dialoga con i tifosi attraversoraccontando la sua verità: 'La mia vera colpa è stata affidarmi a Monchi', scrive puntando il dito verso lo spagnolo senza svelare chi lo abbia consigliato o in che modo lo abbia scelto. E a ...L’ex presidente della Roma James Pallotta torna sulla sua gestione del club e dialoga con i tifosi attraverso Twitter raccontando la sua verità: «La mia vera colpa è stata affidarmi a Monchi», scrive ...Il social network è nel mirino per non aver rimosso i tweet legati alle proteste contro l'arresto dell'oppositore di Putin, Alexei Navalny, e rischia l'oscuramento totale ...