Stefano De Martino e il magnifico rapporto col figlio Santiago (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano de Martino svela in un’intervista al Radiocorriere tv del suo rapporto con figlio Santiago, avuto dal precedente matrimonio con Belen Rodriguez «Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova – rivela – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata». Lo racconta Stefano De Martino, conduttore di “Stasera tutto è possibile” in un’intervista al Radiocorriere tv dove ha parlato del tenero rapporto con il figlio Santiago, nato dal suo precedente matrimonio con Belen Rodriguez che adesso è in attesa di una bimba ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)desvela in un’intervista al Radiocorriere tv del suocon, avuto dal precedente matrimonio con Belen Rodriguez «riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova – rivela – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata». Lo raccontaDe, conduttore di “Stasera tutto è possibile” in un’intervista al Radiocorriere tv dove ha parlato del tenerocon il, nato dal suo precedente matrimonio con Belen Rodriguez che adesso è in attesa di una bimba ...

