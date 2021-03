Sit in Usb all’Ospedale San Pio: “Chiediamo un confronto con Ferrante” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sit in di protesta davanti all’Ospedale San Pio da parte dell’Unione Sindacale di Base. Sotto accusa la carenza di personale sanitario e la deficitaria gestione complessiva del settore sanitario in Provincia di Benevento. Il sindacato, con il segretario Giovanni Venditti, ha sottolineato il fatto che decenni di tagli di fondi destinati alla sanità pubblica abbiano portato ad una drammatica carenza di servizi e all-impossibilità di garantire un servizio adeguato e di qualità ai cittadini. E’ dai tempi di Loredana Mussi, manager dell’ospedale già oltre venti anni fa, che c’è di fatto un blocco del turn over e la cancellazione di intere strutture e servizi. La pandemia da Covid 19 non ha fatto altro che far esplodere una crisi che peraltro era già ben chiara da tempo. L’Usb ha chiesto di incontrare con ogni urgenza il manager Mario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sit in di protesta davantiSan Pio da parte dell’Unione Sindacale di Base. Sotto accusa la carenza di personale sanitario e la deficitaria gestione complessiva del settore sanitario in Provincia di Benevento. Il sindacato, con il segretario Giovanni Venditti, ha sottolineato il fatto che decenni di tagli di fondi destinati alla sanità pubblica abbiano portato ad una drammatica carenza di servizi e all-impossibilità di garantire un servizio adeguato e di qualità ai cittadini. E’ dai tempi di Loredana Mussi, manager dell’ospedale già oltre venti anni fa, che c’è di fatto un blocco del turn over e la cancellazione di intere strutture e servizi. La pandemia da Covid 19 non ha fatto altro che far esplodere una crisi che peraltro era già ben chiara da tempo. L’Usb ha chiesto di incontrare con ogni urgenza il manager Mario ...

