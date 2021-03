Roma, la tegola che non preoccupa più di tanto Fonseca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan Jesus è risultato positivo al Covid, il calciatore giallorosso è già in isolamento: il gruppo squadra della Roma non è stato contagiato Guai per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Giallorossi in allarme a causa della positività al Covid-19 di Juan Jesus. Il difensore Romanista è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan Jesus è risultato positivo al Covid, il calciatore giallorosso è già in isolamento: il gruppo squadra dellanon è stato contagiato Guai per laa poche ore dalla partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Giallorossi in allarme a causa della positività al Covid-19 di Juan Jesus. Il difensorenista è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

