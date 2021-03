Porti, Corte dei Conti: ok ad attività dell’Autorità sarda ma serve ottimizzare le risorse (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – La Corte dei Conti ha raccomandato all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP) di “ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili”. La Sezione controllo enti della magistratura contabile ha infatti approvato l’esercizio finanziario 2019 dell’Autorità, rilevando un avanzo finanziario di poco superiore ai 12 milioni di euro e segnalando anche come “il debito complessivo ammonti a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell’esercizio precedente, di cui 10,9 milioni verso lo Stato per opere in corso di realizzazione”. I residui attivi e passivi dell’esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 milioni (85% di parte corrente) e a 20,7 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Ladeiha raccomandato all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP) di “ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo dal’utilizzo delledisponibili”. La Sezione controllo enti della magistratura contabile ha infatti approvato l’esercizio finanziario 2019, rilevando un avanzo finanziario di poco superiore ai 12 milioni di euro e segnalando anche come “il debito complessivo ammonti a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell’esercizio precedente, di cui 10,9 milioni verso lo Stato per opere in corso di realizzazione”. I residui attivi e passivi dell’esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 milioni (85% di parte corrente) e a 20,7 ...

Advertising

MassimoFerr : RT @verso_il_fronte: Ricordo alla ragliatrice col megafono che, ex art. 8 bis dello statuto della corte penale internazionale, costituisce… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Ricordo alla ragliatrice col megafono che, ex art. 8 bis dello statuto della corte penale internazionale, costituisce… - DobromirVasile : RT @verso_il_fronte: Ricordo alla ragliatrice col megafono che, ex art. 8 bis dello statuto della corte penale internazionale, costituisce… - verso_il_fronte : Ricordo alla ragliatrice col megafono che, ex art. 8 bis dello statuto della corte penale internazionale, costituis… - accountconlaR : @nonstozittaaa @inviperuta @infotommizorzi @dayanemeIIo Studi legge e non sai nemmeno cos’è la diffamazione, e come… -