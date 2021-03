Metro Napoli, de Magistris: “Fermata Duomo tra le più belle al mondo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) NAPOLI – “La stazione Duomo credo sia in assoluto una delle stazioni più belle al mondo e tra pochi mesi aprirà finalmente al pubblico”. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sui social dove spiega che: “la stazione, progettata da Fuksas, si sviluppa su 4 livelli e consentirà di ammirare lo splendido Tempio religioso ritrovato durante gli scavi, risalente al I secolo d.C., edificato dall’imperatore Augusto e dedicato al culto dei giochi isolimpici che si svolgevano proprio a Napoli, ritenuta all’epoca la città greca più a Occidente. Il tempio sarà visibile dall’esterno attraverso una copertura vetrata e un percorso indipendente dall’ingresso alla metropolitana”.“Le banchine, invece, si trovano – ancora il sindaco – a 40 metri di profondità e si raggiungono attraverso un percorso fatto di pannelli che cambiano colore richiamando i colori della giornata dall’alba alla notte”. “Chiaramente – ricorda de Magistris – i reperti archeologici hanno inevitabilmente creato degli impedimenti ai lavori e hanno spinto alla rimodulazione del progetto originario, richiedendo necessari ulteriori finanziamenti. All’interno della stazione sarà possibile osservare le varie stratificazioni della storia della città fino all’età del ferro”.Il post del primo cittadino si conclude con un riferimento alla superficie: “per quanto riguarda la piazza, a giugno si libererà anche la parte sul lato basso e nei progetti dell’amministrazione comunale c’è la sua pedonalizzazione”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) NAPOLI – “La stazione Duomo credo sia in assoluto una delle stazioni più belle al mondo e tra pochi mesi aprirà finalmente al pubblico”. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sui social dove spiega che: “la stazione, progettata da Fuksas, si sviluppa su 4 livelli e consentirà di ammirare lo splendido Tempio religioso ritrovato durante gli scavi, risalente al I secolo d.C., edificato dall’imperatore Augusto e dedicato al culto dei giochi isolimpici che si svolgevano proprio a Napoli, ritenuta all’epoca la città greca più a Occidente. Il tempio sarà visibile dall’esterno attraverso una copertura vetrata e un percorso indipendente dall’ingresso alla metropolitana”.“Le banchine, invece, si trovano – ancora il sindaco – a 40 metri di profondità e si raggiungono attraverso un percorso fatto di pannelli che cambiano colore richiamando i colori della giornata dall’alba alla notte”. “Chiaramente – ricorda de Magistris – i reperti archeologici hanno inevitabilmente creato degli impedimenti ai lavori e hanno spinto alla rimodulazione del progetto originario, richiedendo necessari ulteriori finanziamenti. All’interno della stazione sarà possibile osservare le varie stratificazioni della storia della città fino all’età del ferro”.Il post del primo cittadino si conclude con un riferimento alla superficie: “per quanto riguarda la piazza, a giugno si libererà anche la parte sul lato basso e nei progetti dell’amministrazione comunale c’è la sua pedonalizzazione”.

