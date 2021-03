Luis Miguel | perché Chi l’ha visto? si occupa di sua mamma | Marcella Basteri

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella puntata di Chi? che va in onda mercoledì 10 marzo su Rai3 alle 21.21 Federica Sciarelli affronta il caso didi, scomparsa nel lontano 1986, proprio negli anni in cui suoi figlio faceva furore in Italia. La storia della scomparsa didunque risale a 35 anni fa. Nata in Italia, anche se suo padre, scomparso nel 1992, era messicano, di lei si perdono le tracce a Madrid nel settembre 1986. In quel periodosi era trasferita dal Messico in Italia dopo una separazione piuttosto difficile dal marito. Proprio con lui aveva appuntamento a Madrid per definire le clausole del divorzio e mettere fine al matrimonio. Laparte quindi ...