It's a Sin: presto disponibile su Starz (Di mercoledì 10 marzo 2021) It's a Sin? Il titolo rimanda a una canzone dei Pet Shop Boys di fine anni 80. La traduzione è letteralmente: "E' peccato". Ma il peccato in questo caso è non poter ancora guardare questa bella serie, acquisita da poco per la distribuzione in Italia da Starz e ancora in attesa di una data di uscita. It's a Sin: di che cosa si tratta? Scritto da Russell T. Davies, il telefilm mette in scena 10 anni di vita londinese di un gruppo di giovani di belle speranze su cui incombe il fantasma dell'Aids. Lo fa con un'intensità drammatica senza pari e con una ricostruzione estetica liberatoria di un'epoca fondamentale, che ha segnato la nostra società attuale. Conosciamo assieme questa fantastica serie targata HBO. Disney+ impedisce ai bambini di guardare i classici La trama It's a Sin racconta le vicende ...

BeJustMe : Ciao @Gabry_Pro. Ieri guardando l'ultimo episodio di It's A Sin ho pianto, ho pianto tutte le mie lacrime. Grazie p… - gayascienza_ : ragazz* vi do un consiglio dal profondo del cuore, guardatevi it’s a sin piangete con me non ringraziatemi - BeJustMe : Ultimi 2 episodi di IT'S A SIN. - chlorineuphoria : Parei de procrastinar e assisti It's a Sin S01 | E02 9.88 #boys - chlorineuphoria : Marquei como visto It's a Sin - 1x2 - Episode 2 -

