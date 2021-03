Italia a Colori, Bonaccini si Dichiara Stanco: Andando Avanti Così non ne Usciremo più (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, ritiene che il metodo dell’Italia a Colori non sia abbastanza valido. “Se proseguiamo per mesi a colorazioni diverse, questo paese non ne esce più e ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano, presidente dell’Emilia Romagna, ritiene che il metodo dell’non sia abbastanza valido. “Se proseguiamo per mesi a colorazioni diverse, questo paese non ne esce più e ...

Advertising

asyourmother : @CouchPotato7 @liamsvarms che poi sinceramente non capisco come scelgano i colori delle regioni. si svegliano e pen… - vegas12 : Con l'#Italia a colori adesso si fa piu' chiaro il senso dell'arcobaleno esposto ad inizio pandemia. Era un segno p… - giorgi4ndo : raga oggi vi giuro ho fatto un incubo, allora era il giorno della presentazione della ferrari (cioè oggi vabbè), e… - lulucastadiva : Il vaccino sardo... Buongiorno a tutti i colori d’Italia (Foto dal web) - vitobarile : 'No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori ma con regole inasprite in tutte le fasce. Le ind… -