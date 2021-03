Frosinone-Brescia: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sabato 13 Marzo 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si disputerà la partita Frosinone-Brescia di Serie B. Il Frosinone si trova al decimo posto con 37 punti e la sua striscia è composta da una sconfitta con la Cremonese, un pareggio col Monza e una vittoria col Cosenza. Il Brescia si trova al tredicesimo posto con 33 punti e la sua striscia è composta da un pareggio con l’Entella e due vittorie con Cosenza e Venezia. Cosenza-Frosinone- 1-2: i ciociari ritrovano la buona strada Frosinone-Brescia: quali sono le probabili formazioni? Frosinone (3-5-2): Bardi, Szyminski, Brighenti, Curado, Salvi, Kastanos, Maiello, Gori, Zampano, Novakovich, Ciano. Brescia (4-3-2-1): Joronen, Karacic, Cistana, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sabato 13 Marzo 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova al decimo posto con 37 punti e la sua striscia è composta da una sconfitta con la Cremonese, un pareggio col Monza e una vittoria col Cosenza. Ilsi trova al tredicesimo posto con 33 punti e la sua striscia è composta da un pareggio con l’Entella e due vittorie con Cosenza e Venezia. Cosenza-- 1-2: i ciociari ritrovano la buona strada: quali sono le probabili(3-5-2): Bardi, Szyminski, Brighenti, Curado, Salvi, Kastanos, Maiello, Gori, Zampano, Novakovich, Ciano.(4-3-2-1): Joronen, Karacic, Cistana, ...

