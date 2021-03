Etna ancora in eruzione, fontane e colate di lava per tutta la notte (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Etna non si ferma. La notte scorsa l’attività stromboliana, presente da ieri sera dal cratere di Sud-Est, è passata a fontana di lava, alimentando un flusso lavico che si è diretto nella Valle del Bove. Il fenomeno è stato accompagnato da forti boati che si sono uditi a grande distanza e dall’emissione di una colonna di nube eruttiva che, sospinta dal vento ad alta quota, ha fatto cadere lapilli e cenere lavica sul versante nord-est del vulcano. L’attività di fontana di lava, secondo le osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo, si è conclusa intorno alle 4,30. La colata, che si espande lungo il versante occidentale della Valle del Bove, continua ad essere moderatamente alimentata. Il fronte lavico, al momento, ha raggiunto circa quota 1.800 metri sul livello del mare. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’non si ferma. Lascorsa l’attività stromboliana, presente da ieri sera dal cratere di Sud-Est, è passata a fontana di, alimentando un flusso lavico che si è diretto nella Valle del Bove. Il fenomeno è stato accompagnato da forti boati che si sono uditi a grande distanza e dall’emissione di una colonna di nube eruttiva che, sospinta dal vento ad alta quota, ha fatto cadere lapilli e cenere lavica sul versante nord-est del vulcano. L’attività di fontana di, secondo le osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo, si è conclusa intorno alle 4,30. La colata, che si espande lungo il versante occidentale della Valle del Bove, continua ad essere moderatamente alimentata. Il fronte lavico, al momento, ha raggiunto circa quota 1.800 metri sul livello del mare. ...

