Donna mangia pezzi di muro e mattoni, una malattia chiamata…. (Di mercoledì 10 marzo 2021) Patrice Benjamin-Ramgoolam spiega che per lei mangiare il muro è una sorta di via di fuga e come in tutte le dipendenze inizialmente era restia ad ammettere il proprio problema. Ora però, grazie anche al supporto del marito, ne parla tranquillamente e in qualche modo questa ammissione rappresenta un primo passo verso la cura. Un giorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Patrice Benjamin-Ramgoolam spiega che per leire ilè una sorta di via di fuga e come in tutte le dipendenze inizialmente era restia ad ammettere il proprio problema. Ora però, grazie anche al supporto del marito, ne parla tranquillamente e in qualche modo questa ammissione rappresenta un primo passo verso la cura. Un giorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

