Cristiano Ronaldo, Guido Gozzano e le cose che potevano essere e non sono state (Di mercoledì 10 marzo 2021) Continua la “maledizione” in Champions League della Juventus. Un’altra uscita di scena agli ottavi, dopo il Lione nella passata stagione: questa volta contro il Porto di Sérgio Conceição. Una vittoria 3-2 ai supplementari resa vana dalla sconfitta per 2-1 in Portogallo. Quella che un tempo era la mitica Coppa dei Campioni rimane un sogno proibito, una maldestra utopia: resta, profonda, l’ennesima amarezza, il senso di una impotenza, di una fragilità, contro i portoghesi non è bastato un Federico Chiesa in versione fenomeno, tutti gli altri bianconeri si sono smarriti, colpiti dal fato avverso, dall’incapacità di superare una formazione apparentemente inferiore. Invece il Porto si è battuto con ardore e carattere, non si è rassegnato nemmeno quando è rimasto in dieci, per via dell’espulsione, a inizio ripresa, di Taremi. I bianconeri hanno attaccato in maniera confusa, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Continua la “maledizione” in Champions League della Juventus. Un’altra uscita di scena agli ottavi, dopo il Lione nella passata stagione: questa volta contro il Porto di Sérgio Conceição. Una vittoria 3-2 ai supplementari resa vana dalla sconfitta per 2-1 in Portogallo. Quella che un tempo era la mitica Coppa dei Campioni rimane un sogno proibito, una maldestra utopia: resta, profonda, l’ennesima amarezza, il senso di una impotenza, di una fragilità, contro i portoghesi non è bastato un Federico Chiesa in versione fenomeno, tutti gli altri bianconeri sismarriti, colpiti dal fato avverso, dall’incapacità di superare una formazione apparentemente inferiore. Invece il Porto si è battuto con ardore e carattere, non si è rassegnato nemmeno quando è rimasto in dieci, per via dell’espulsione, a inizio ripresa, di Taremi. I bianconeri hanno attaccato in maniera confusa, ...

Advertising

ChampionsLeague : How to stop Cristiano Ronaldo, by Porto... #UCL - GoalItalia : 'Cristiano non vede l'ora di giocarla' ?? La Juventus punta sulla fame di Ronaldo [@romeoagresti] - tancredipalmeri : L’Independent: “Andrea Agnelli ha proposto tutta una serie di idee terribili ultimamente, ma la peggiore rimane av… - kannastra : RT @Mfutebolisticos: Cristiano ronaldo na juventus. - ooCaetaninho : RT @br_dadepressao: Cristiano Ronaldo na Juventus -