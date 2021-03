Covid | ordinanza De Luca | stare a casa il più possibile

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Risulta indispensabile scongiurare i rischi connessi agli assembramenti ed affollamenti nei luoghi pubblici”, mentre “si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere ail piu’”. Lo scrive il presidente della Regione Vincenzo Denell’che dispone da giovedì 11 e fino al 21 marzo, termine di scadenza della ‘zona rossa’ fissata per la Campania dal ministero della Salute, la chiusura di luoghi a rischio assembramento, dai lungomari alle ville comunali. Nell’si cita l’ultimo Report previsionale elaborato dal Ministero della Salute, che per la Campania “proietta i dati relativi agli indicatori di sorveglianza a valori di Rt pari a 1,76”, ...

Altre cinque zone rosse in Sicilia e scuole chiuse in 24 Comuni da lunedì 15 a sabato 20 marzo. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'per i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel siracusano; Raffadali in provincia ...Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'per i Comuni di ... infatti, sono stati superati i 250 casi positivi alsu 100mila abitanti. Scattano dunque le ...Ordinanza del presidente della Regione Sicilia ... In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti. In provincia di Ragusa ...Inoltre, dal 12 marzo e fino al 21 marzo 2021, sarà 'vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendit ...