Covid e l'effetto limbo. "Non avere più niente da attendere significa non sperare" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ti svegli, lavori, mangi, lavori, mangi, dormi. Ti svegli, lavori, mangi, lavori, mangi, dormi. Ripetete la frase di seguito, per 365 volte: dal 9 marzo 2020 al 9 marzo 2021. Battetela a macchina da scrivere, se Shining vi dice qualcosa. All work and no play alla fine hanno distrutto Jack a colpi di noia. Lo hanno reso apatico, nervoso, sconfitto e rassegnato. Guardatelo, neanche ci prova più a reagire. Sono le otto e mezza di sabato sera, è seduto in cucina con un bicchiere di vino in mano e sta già augurando la “buona notte” al suo amico in videochiamata. Le otto e mezza di sabato sera. Ancora.E come lo passi il resto della serata? E del weekend? Quando finisce? Come si arriva alla fine? Della pandemia, intendo… Senza più un viaggio, né uscite la sera, le restrizioni anti contagio hanno reso la routine priva di scosse. Ogni giorno è simile all’altro, non si pianifica più, non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ti svegli, lavori, mangi, lavori, mangi, dormi. Ti svegli, lavori, mangi, lavori, mangi, dormi. Ripetete la frase di seguito, per 365 volte: dal 9 marzo 2020 al 9 marzo 2021. Battetela a macchina da scrivere, se Shining vi dice qualcosa. All work and no play alla fine hanno distrutto Jack a colpi di noia. Lo hanno reso apatico, nervoso, sconfitto e rassegnato. Guardatelo, neanche ci prova più a reagire. Sono le otto e mezza di sabato sera, è seduto in cucina con un bicchiere di vino in mano e sta già augurando la “buona notte” al suo amico in videochiamata. Le otto e mezza di sabato sera. Ancora.E come lo passi il resto della serata? E del weekend? Quando finisce? Come si arriva alla fine? Della pandemia, intendo… Senza più un viaggio, né uscite la sera, le restrizioni anti contagio hanno reso la routine priva di scosse. Ogni giorno è simile all’altro, non si pianifica più, non ...

