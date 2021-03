Cio: Bach rieletto presidente (Di mercoledì 10 marzo 2021) Losanna, 10 mar. - (Adnkronos) - Thomas Bach è stato confermato alla guida del Comitato olimpico internazionale (Cio) per i prossimi 4 anni. Lo ha deciso la 137esima sessione del Cio che si svolta in videoconferenza. Il 67enne tedesco ha ottenuto 93 voti a favore e uno contrario. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Losanna, 10 mar. - (Adnkronos) - Thomasè stato confermato alla guida del Comitato olimpico internazionale (Cio) per i prossimi 4 anni. Lo ha deciso la 137esima sessione del Cio che si svolta in videoconferenza. Il 67enne tedesco ha ottenuto 93 voti a favore e uno contrario.

