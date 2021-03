Champions League Cristiano Ronaldo salta ancora i quarti: non accadeva dal 2006 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Era dal 2006 che Cristiano Ronaldo non raggiungeva almeno i quarti di finale di Champions League per due anni in fila. La fine di un’era? Per la prima volta nella sua storia, la Juventus è stata eliminata per due stagioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League. Era invece dal 2006 che Cristiano Ronaldo non raggiungeva almeno i quarti di finale di Champions League per due anni in fila e inoltre questa potrebbe essere la prima stagione dal 2004/05 in cui né Messi né Ronaldo hanno superato gli ottavi di finale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Era dalchenon raggiungeva almeno idi finale diper due anni in fila. La fine di un’era? Per la prima volta nella sua storia, la Juventus è stata eliminata per due stagioni consecutive agli ottavi di finale di. Era invece dalchenon raggiungeva almeno idi finale diper due anni in fila e inoltre questa potrebbe essere la prima stagione dal 2004/05 in cui né Messi néhanno superato gli ottavi di finale. Leggi su Calcionews24.com

