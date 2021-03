Bill Gates fa il profeta: “Ecco quando torneremo alla normalità”. E chiede altri investimenti… Indovinate per cosa? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci bastavano tutti i virologi del mondo per continuare ad essere bombardati dalla marea di oracoli sul virus. Adesso ci si mette anche lui, Bill Gates con la sua fosca profezia. Il multimiliardario fondatore Microsoft e co-fondatore della Bill & Melinda Gates Foundation, settimane fa ha annunciato che bisognerà aspettare almeno un altro anno e mezzo per tornare alla normalità pre-coronavirus. Ecco perchè insieme alla moglie Melinda ha annunciato la donazione di altri 250 milioni di dollari a sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell’equa distribuzione di tutti gli strumenti utili e necessari contro il Covid. Ma la storiella non finisce qui. Tutti sanno che Gates è un fiero ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci bastavano tutti i virologi del mondo per continuare ad essere bombardati dmarea di oracoli sul virus. Adesso ci si mette anche lui,con la sua fosca profezia. Il multimiliardario fondatore Microsoft e co-fondatore della& MelindaFoundation, settimane fa ha annunciato che bisognerà aspettare almeno un altro anno e mezzo per tornarepre-coronavirus.perchè insiememoglie Melinda ha annunciato la donazione di250 milioni di dollari a sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell’equa distribuzione di tutti gli strumenti utili e necessari contro il Covid. Ma la storiella non finisce qui. Tutti sanno cheè un fiero ...

