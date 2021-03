Bancarotta | i genitori di Renzi rinviati a giudizio Processo in giugno a Firenze

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tizianoe Laura Bovoli,di Matteo, ex premier, senatore e lòeader di Italia Viva, sono statiper. Lo ha deciso il gup, Ilcomincerà il primo. Nel febbraio del 2019, Tizianoe la moglie finirono anche agli arresti domiciliari. Per il difensore, avvocato Federico Bagattini, le accuse sarebbero del tutto infondate L'articolo proviene daPost.

Advertising

HuffPostItalia : Bancarotta e fatture false, genitori di Renzi rinviati a giudizio - TgLa7 : #Bancarotta e fatture false, i genitori di Renzi a processo - repubblica : Firenze, a processo i genitori di Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e fatture false: Tiziano Renzi e Laura Bo… - Ed52926520 : RT @BracaliM: I genitori di Matteo Renzi saranno processati per bancarotta e fatture false - UnioneSarda : #Firenze - Bancarotta e fatture false, i genitori di #Renzi a processo -

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta genitori

di Matteo Renzi saranno processati con l'accusa difraudolenta e emissione di fatture false . Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il ...fraudolenta e emissione di fatture false i reati ipotizzati a vario titolo. Per questa inchiesta idi Renzi due anni fa furono arrestati. La prima udienza del processo è fissata ...genitori dell'ex premier e leader di Iv Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta per il fallimento delle cooperative 'Delivery Service Italia', 'Europe Service' e ...FIRENZE. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier e leader di Iv Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il fallimento delle cooperative 'Delivery Service Italia ...