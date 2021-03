America's Cup al via, una vittoria a testa per Luna Rossa e New Zealand (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Perfetta parità dopo la prima giornata delle finali di America's Cup che ha preso ufficialmente il via nel golfo di Hauraki ad Auckland tra i detentori di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli. Non c'è stato quello strapotere dei neozelandesi che si temeva alla vigilia. La prima delle due regate previste nella sfida per la conquista della prestigiosa 'Brocca d'argento' della 36esima edizione della ‘Coppa delle 100 ghinee' è partita alle ore 4.12 italiane. Il Defender ha preso subito un buon vantaggio su Luna Rossa che ha sbagliato la partenza: i timonieri dell'imbarcazione italiana Fancesco Bruni e Jimmy Spithill sono arrivati con troppo anticipo sulla linea di partenza e hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New Zealand, che subito dopo ha effettuato il sorpasso e ha subito conquistato un vantaggio ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Perfetta parità dopo la prima giornata delle finali di America's Cup che ha preso ufficialmente il via nel golfo di Hauraki ad Auckland tra i detentori di Emirates Teame LunaPrada Pirelli. Non c'è stato quello strapotere dei neozelandesi che si temeva alla vigilia. La prima delle due regate previste nella sfida per la conquista della prestigiosa 'Brocca d'argento' della 36esima edizione della ‘Coppa delle 100 ghinee' è partita alle ore 4.12 italiane. Il Defender ha preso subito un buon vantaggio su Lunache ha sbagliato la partenza: i timonieri dell'imbarcazione italiana Fancesco Bruni e Jimmy Spithill sono arrivati con troppo anticipo sulla linea di partenza e hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New Zealand, che subito dopo ha effettuato il sorpasso e ha subito conquistato un vantaggio ...

Advertising

Agenzia_Italia : America's Cup al via, una vittoria a testa per Luna Rossa e New Zealand - DavideTedesco74 : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. Ad Auckland la barca italiana battuta di 3… - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand di Coppa America, le prime due regate in FOTO: Grande spettacolo ad Auckland al termine… - msn_italia : Luna Rossa all'assalto dell'America's Cup: al via la sfida con Team New Zealand - sportli26181512 : Luna Rossa Team-New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 1 e Gara 2: Al via ad Auckland la finale dell… -