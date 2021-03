Abruzzo, a Chieti dosi di vaccino per ultra 80enni non bastano (Di mercoledì 10 marzo 2021) CHIETI – Difficile la vaccinazione per gli over 80 nella provincia di Chieti: le dosi di Pfizer e Moderna sono assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze di un territorio assai vasto, dove al momento le dosi sono state somministrate a 5.300 anziani, a fronte dei 20.215 che ne hanno fatto richiesta attraverso la piattaforma regionale. È quanto emerge dal punto fatto dalla Asl2 sullo stato dell’arte della prima fase della campagna riservata al personale sanitario, agli operatori e ospiti degli istituti per anziani e agli over 80, ai quali è stato aggiunto il mondo della scuola alla luce delle indicazioni della Regione al fine della ripresa delle lezioni in sicurezza. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) CHIETI – Difficile la vaccinazione per gli over 80 nella provincia di Chieti: le dosi di Pfizer e Moderna sono assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze di un territorio assai vasto, dove al momento le dosi sono state somministrate a 5.300 anziani, a fronte dei 20.215 che ne hanno fatto richiesta attraverso la piattaforma regionale. È quanto emerge dal punto fatto dalla Asl2 sullo stato dell’arte della prima fase della campagna riservata al personale sanitario, agli operatori e ospiti degli istituti per anziani e agli over 80, ai quali è stato aggiunto il mondo della scuola alla luce delle indicazioni della Regione al fine della ripresa delle lezioni in sicurezza.

