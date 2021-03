Williams Fw43b: chi saranno i piloti del primo test? (Di martedì 9 marzo 2021) Il team Williams sta per svelare la sua monoposto Fw43b, e sono stati annunciati anche i piloti che parteciperanno ai primi test del Bahrain. saranno tre giorni importanti per consolidare le sicurezze e prepararsi alla nuova stagione di Formula 1 che inizierà il 28 Marzo 2021. Vi sveleremo tutte le novità in corso di aggiornamenti. Williams e Red Bull annunciano nuove partnership Williams-Fw43b: quando inizieranno i test? Da Venerdì 12 Marzo fino a Domenica 14 Marzo 2021 si terranno i test a Sakhir, in Bahrain. I piloti protagonisti saranno tre, due titolari e una riserva. Il team di Grove sarà presente a tutte e tre le giornate. Ma ad aprire i test la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Il teamsta per svelare la sua monoposto, e sono stati annunciati anche iche parteciperanno ai primidel Bahrain.tre giorni importanti per consolidare le sicurezze e prepararsi alla nuova stagione di Formula 1 che inizierà il 28 Marzo 2021. Vi sveleremo tutte le novità in corso di aggiornamenti.e Red Bull annunciano nuove partnership: quando inizieranno i? Da Venerdì 12 Marzo fino a Domenica 14 Marzo 2021 si terranno ia Sakhir, in Bahrain. Iprotagonistitre, due titolari e una riserva. Il team di Grove sarà presente a tutte e tre le giornate. Ma ad aprire ila ...

