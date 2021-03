VICINANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE FEDRIGA (Di martedì 9 marzo 2021) Il Pordenone Calcio esprime grande VICINANZA al PRESIDENTE DELLA REGIONE Massimiliano FEDRIGA e alla sua famiglia per la scomparsa del caro padre Maurizio. Al PRESIDENTE FEDRIGA vanno le condoglianze del PRESIDENTE Mauro Lovisa, dei soci, dirigenti e tesserati tutti del Club. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di martedì 9 marzo 2021) Il Pordenone Calcio esprime grandealMassimilianoe alla sua famiglia per la scomparsa del caro padre Maurizio. Alvanno le condoglianze delMauro Lovisa, dei soci, dirigenti e tesserati tutti del Club. Powered by WPeMatico

