Una volpe avvelenata e poi impalata su un albero al fianco della strada a Esanatoglia (Di martedì 9 marzo 2021) Esanatoglia - 'Uno splendido esemplare adulto di volpe, specie protetta, è stato rinvenuto ucciso, probabilmente per avvelenamento, in località Chiusia ad Esanatoglia'. A darne notizia Danilo Baldini, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021)- 'Uno splendido esemplare adulto di, specie protetta, è stato rinvenuto ucciso, probabilmente per avvelenamento, in località Chiusia ad'. A darne notizia Danilo Baldini, ...

Advertising

scastaldi9 : RT @PasqualeTotaro: 'Una delle nostre più grandi libertà sta nel modo in cui reagiamo alle cose.' Il bambini, la talpa… - Luca20192891 : @graziano_delrio Il @pdnetwork, dopo aver avallato il disastro #fornero, ci fornisce la ricetta per crearne un'altr… - oletrrr : RT @PasqualeTotaro: 'Una delle nostre più grandi libertà sta nel modo in cui reagiamo alle cose.' Il bambini, la talpa… - lissablu68 : RT @PasqualeTotaro: 'Una delle nostre più grandi libertà sta nel modo in cui reagiamo alle cose.' Il bambini, la talpa… - RafaelAlamo15 : RT @PasqualeTotaro: 'Una delle nostre più grandi libertà sta nel modo in cui reagiamo alle cose.' Il bambini, la talpa… -