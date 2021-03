"Un metro e mezzo non basta" Adesso ci vogliono più lontani (Di martedì 9 marzo 2021) Ignazio Riccio Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica, ritiene sia indispensabile rivedere alcune regole comportamentali a causa dell’esplosione, anche in Italia, dei contagi provocati dalla temibile variante inglese del Covid-19 “Due metri sono meglio di un metro, maggiore è la distanza, minore è la quantità di virus con cui potremmo entrare in contatto”. Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e all'Università di Parma, in un’intervista concessa al quotidiano la Repubblica, ritiene sia indispensabile rivedere alcune regole comportamentali a causa dell’esplosione, anche in Italia, dei contagi provocati dalla temibile variante inglese del Covid-19. La sua diffusione è piuttosto rapida, come dimostra il dato secondo cui a oggi sono oltre 80 le nazioni ad aver notificato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Ignazio Riccio Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica, ritiene sia indispensabile rivedere alcune regole comportamentali a causa dell’esplosione, anche in Italia, dei contagi provocati dalla temibile variante inglese del Covid-19 “Due metri sono meglio di un, maggiore è la distanza, minore è la quantità di virus con cui potremmo entrare in contatto”. Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e all'Università di Parma, in un’intervista concessa al quotidiano la Repubblica, ritiene sia indispensabile rivedere alcune regole comportamentali a causa dell’esplosione, anche in Italia, dei contagi provocati dalla temibile variante inglese del Covid-19. La sua diffusione è piuttosto rapida, come dimostra il dato secondo cui a oggi sono oltre 80 le nazioni ad aver notificato ...

Advertising

Colee9 : @Beths0630 Boh... io sto seguendo amici da un mesetto e mezzo A me lui piace come persona, però trovo scorretto che… - FamilytravelI : @solamente_inter @tancredipalmeri Credici mezzo metro in linea e per la traiettoria di lukaku devi considerare il r… - Fabiokarate1987 : @robypec75 @tancredipalmeri Stai scherzando spero... È in gioco di mezzo metro - LaVitinia : @damons_wife_ Io si! Quando lui sta ammanettato e le dice TI ASPETTO QUI EH! ( ndo cazzo voi nna??? lei torna co n a… -