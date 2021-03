Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Tessitura Mottola, Lopane 'Subito task force regione Puglia' - - CorriereCitta : Tessitura Mottola, Lopane “Subito task force regione Puglia” - Italpress : Tessitura Mottola, Lopane “Subito task force regione Puglia” - LaSpola1 : Il Gruppo #Albini ha annunciato la messa in liquidazione tecnica di una delle aziende controllate, la Tessitura di… - piobulgaro : MOTTOLA - Albini lascia lo stabilimento di tessitura; il gruppo asserisce che sono stati “costretti” dalla crisi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tessitura Mottola

L'Ecodelsud.it

Siamo pronti coi lavoratori ad affrontare la vertenza per la liquidazione dello stabilimentodidel gruppo Albini e iniziamo con un presidio il prossimo 9 marzo, davanti ai cancelli della fabbrica, dalle 9.00 alle 11.00. Lo dichiarano i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl ...All'incontro con i sindacati di ieri, 4 marzo, il Gruppo Albini ha annunciato che metterà in liquidazione tecnica la controllatadi, in provincia di Taranto, avviata nel 2000. La decisione dell'azienda - uno dei maggiori produttori europei di tessuti per camiceria - è legata a problematiche del tessile - moda ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Albini Group dice addio alla Puglia. La realtà tessile ha infatti comunicato la decisione di "cedere le attività dello stabilimento di Mottola (Taranto), mettendo in liquidazione tecnica la società in ...