SM – Inter l’esultanza al fischio finale sottolinea l’importanza della vittoria sull’Atalanta

Leggi su intermagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Esultanzaaldel match contro l’Atalanta Minuto 94 di-Atalanta. L’arbitro Mariani mette il fischietto in bocca e con un triplicedecreta la finepartita. A vincere sono i nerazzurri di Milano grazie al gol di Skriniar. Un momento questo atteso con molta trepidazione da tutta la panchinaBeneamata che esplode in un’esultanza di gruppo con tutti i giocatori in campo a festeggiare il successo appena conquistato. “Per capirecon l’Atalanta basta guardaredi Lukaku e compagni al triplice. Nel deserto nerazzurro si sente solo Conte telecomandare i suoi e anche battibeccare con l’arbitro ...