Ripartono i test in Qatar | perché Rossi deve riscattarsi

Advertising

estornudoauto : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, ripartono i #test in #Qatar: perché #Valentino #Rossi è chiamato al riscatto - cospignatelli : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, ripartono i #test in #Qatar: perché #Valentino #Rossi è chiamato al riscatto - Gazzetta_it : #MotoGP, ripartono i #test in #Qatar: perché #Valentino #Rossi è chiamato al riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono test

La Gazzetta dello Sport

La MotoGP riparte. Domani si riprende a girare sulla pista di Losail per la seconda sessione collettiva dei piloti della top class prima del via del mondiale, il 28 marzo sullo stesso tracciato del ...Inoltre, al termine di ogni seminario sarà possibile svolgere undi verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi del Regolamento ...Il Covid ha fermato tutto il mondo, ma c'è chi come l'Olanda si ingegna con la volontà di ripartire. Ecco perché sabato 6 marzo è andato in scena il ritorno in discoteca per 1.300 olandesi che, allo Z ...Via al tampone obbligatorio (rapido) da effettuare durante la vacanza, e prima di ogni spostamento da una struttura all’altra, per assicurarci la negatività. E’ questa l’idea per far ripartire il turi ...