Restrizioni Covid, Crisanti cambia idea: “Un altro lockdown sfinirebbe la popolazione” (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovo lockdown nazionale “per poter affrontare la sfida di una vaccinazione anti-Covid di massa, con numeri senza precedenti? Ma bisognerebbe farlo una volta per tutte. In realtà penso che la gente sia stufa, non ci crede più. A questo punto facciamo senza”. Andrea Crisanti, microbiologo ed esperto di malattie infettive, già consulente tecnico della Regione Veneto per la gestione della pandemia, cambia idea. Dopo aver sostenuto a più riprese la necessità di un nuovo lockdown in Italia per arginare la nuova ondata di Covid, ora dice che è meglio non farlo e spiega perché. (segue dopo la foto) Nuovo lockdown, Crisanti: “E’ inutile farlo, rimaniamo così. Altrimenti si stressa la popolazione senza ottenere nulla” “E’ ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovonazionale “per poter affrontare la sfida di una vaccinazione anti-di massa, con numeri senza precedenti? Ma bisognerebbe farlo una volta per tutte. In realtà penso che la gente sia stufa, non ci crede più. A questo punto facciamo senza”. Andrea, microbiologo ed esperto di malattie infettive, già consulente tecnico della Regione Veneto per la gestione della pandemia,. Dopo aver sostenuto a più riprese la necessità di un nuovoin Italia per arginare la nuova ondata di, ora dice che è meglio non farlo e spiega perché. (segue dopo la foto) Nuovo: “E’ inutile farlo, rimaniamo così. Altrimenti si stressa lasenza ottenere nulla” “E’ ...

Advertising

rtl1025 : ?? Al vaglio l'ipotesi di una #zonarossa per tutta l'Italia. Sareste d'accordo con un nuovo #lockdown? - tvbusiness24 : #Emergenza Covid, oggi il vertice del #Cts per decidere su eventuali nuove restrizioni - _SiGonfiaLaRete : #lockdownitalia, in arrivo nuove restrizioni - artnewsit : #Covid, oggi il #vertice del #Cts: sul tavolo nuove #restrizioni - _GrayDorian : @RoadUser9295 Basta con questa storia. Nell'ultima settimana 800mila controlli, 9mila sanzioni, pari a poco più del… -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni Covid Zona rossa e lockdown weekend, nuove misure in arrivo ... chiusura nel weekend per arginare l'aumento dei casi sotto la spinta delle varianti covid in Italia, misure e restrizioni più rigide per le zone rosse. Sono le ipotesi che il Comitato tecnico ...

Si vola senza destinazione, ma con indizi: la nuova idea di Qantas Il desiderio di tornare a viaggiare come un tempo si fa sempre più forte, ma le restrizioni adottate per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al Covid non permettono ancora di allontanarsi troppo da casa. La Qantas ha avuto un'idea che, seppur non troppo innovativa, ha già ...

Covid-19, Gismondo: “Un anno di restrizioni non ha evitato 100mila morti. Bisogna riflettere” Orizzonte Scuola Covid, superato 100mila morti e contagi aumentano: il Cts valuta nuove chiusure L'Italia supera i 100mila morti dall'inizio della pandemia e si colora sempre più di rosso a causa delle varianti del viru ...

Covid. Governo a lavoro: si valuta la “super zona rossa” Tante le ipotesi in campo: il governo starebbe valutando anche quella di estendere la zona arancione a tutto il Paese e di applicare le regole della zona rossa in tutti i weekend per i prossimi 40 gio ...

... chiusura nel weekend per arginare l'aumento dei casi sotto la spinta delle variantiin Italia, misure epiù rigide per le zone rosse. Sono le ipotesi che il Comitato tecnico ...Il desiderio di tornare a viaggiare come un tempo si fa sempre più forte, ma leadottate per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alnon permettono ancora di allontanarsi troppo da casa. La Qantas ha avuto un'idea che, seppur non troppo innovativa, ha già ...L'Italia supera i 100mila morti dall'inizio della pandemia e si colora sempre più di rosso a causa delle varianti del viru ...Tante le ipotesi in campo: il governo starebbe valutando anche quella di estendere la zona arancione a tutto il Paese e di applicare le regole della zona rossa in tutti i weekend per i prossimi 40 gio ...