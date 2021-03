Parlamento Europeo toglie immunità a Puidgemont (Di martedì 9 marzo 2021) Il Parlamento Europeo ha votato per togliere l’immunità parlamentare agli eurodeputati indipendentisti catalani Carles Puidgemont, Antoni Comin e Clara Ponsatì Obiols, di Junts per Catalunya (Non Iscritti). I risultati della votazione sono stati annunciati in Aula a Bruxelles, all’avvio dei lavori della plenaria di oggi. La richiesta di rimuovere l’immunità nei confronti dei tre esponenti indipendentisti, promotori di una via non armata alla secessione culminata nel referendum del primo ottobre 2017, mai riconosciuto dal governo spagnolo, è stata approvata, nel caso di Puigdemont, con 400 voti favorevoli, 248 contrari e 45 astenuti; per Comin e Ponsatì i numeri sono simili (404 favorevoli, 247 contrari, 42 astenuti). L’approvazione della rimozione dell’immunità nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Ilha votato perre l’parlamentare agli eurodeputati indipendentisti catalani Carles, Antoni Comin e Clara Ponsatì Obiols, di Junts per Catalunya (Non Iscritti). I risultati della votazione sono stati annunciati in Aula a Bruxelles, all’avvio dei lavori della plenaria di oggi. La richiesta di rimuovere l’nei confronti dei tre esponenti indipendentisti, promotori di una via non armata alla secessione culminata nel referendum del primo ottobre 2017, mai riconosciuto dal governo spagnolo, è stata approvata, nel caso di Puigdemont, con 400 voti favorevoli, 248 contrari e 45 astenuti; per Comin e Ponsatì i numeri sono simili (404 favorevoli, 247 contrari, 42 astenuti). L’approvazione della rimozione dell’nei ...

