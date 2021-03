Nevicata nell'aquilano, traffico in tilt proteste per mancata attuazione piano neve (Di martedì 9 marzo 2021) L'Aquila - Gravi disagi, circolazione in tilt e cittadini furiosi per la mancata attuazione del piano neve, per una copiosa Nevicata che si è abbattuta sull'Aquila e sul territorio circostante dalle sei e trenta di stamani. Chiusa a tratti anche l'autostrada A24, dove soprattutto i mezzi pesanti sono rimasti in panne. Molti cittadini hanno accusato l'amministrazione comunale perché dalle ore 8 "non si è visto ancora in azione nessun mezzo spazzaneve" e che "gli autobus sono in ritardo di mezz'ora, con gli uffici e le scuole materne aperte", mentre altri non sono proprio arrivati. Molte persone sono rimaste a casa per l'impossibilità di uscire con la macchina. "Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 9 marzo 2021) L'Aquila - Gravi disagi, circolazione ine cittadini furiosi per ladel, per una copiosache si è abbattuta sull'Aquila e sul territorio circostante dalle sei e trenta di stamani. Chiusa a tratti anche l'autostrada A24, dove soprattutto i mezzi pesanti sono rimasti in panne. Molti cittadini hanno accusato l'amministrazione comunale perché dalle ore 8 "non si è visto ancora in azione nessun mezzo spazza" e che "gli autobus sono in ritardo di mezz'ora, con gli uffici e le scuole materne aperte", mentre altri non sono proprio arrivati. Molte persone sono rimaste a casa per l'impossibilità di uscire con la macchina. "Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa ...

