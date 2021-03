Musica ovunque: arriva in aprile Sonos Roam, Wi-Fi e multiroom ma anche super-portatile (Di martedì 9 marzo 2021) Debutta il più piccolo (e più economico) tra gli speaker Sonos: si chiama Roam ed è un "cilindretto" sonoro portatile, tutta potenza e batteria. Quando è in casa è un Sonos a tutti gli effetti, con tutte le capacità multiroom e Wi-Fi del sistema; fuori casa diventa uno speaker Bluetooth. E il passaggio da una modalità all'altra è trasparente per l'utente.... Leggi su dday (Di martedì 9 marzo 2021) Debutta il più piccolo (e più economico) tra gli speaker: si chiamaed è un "cilindretto" sonoro, tutta potenza e batteria. Quando è in casa è una tutti gli effetti, con tutte le capacitàe Wi-Fi del sistema; fuori casa diventa uno speaker Bluetooth. E il passaggio da una modalità all'altra è trasparente per l'utente....

