Intervista Meghan e Harry: oltre 17 milioni di spettatori (Di martedì 9 marzo 2021) L'Intervista televisiva di Meghan e Harry condotta da Oprah Winfrey e andata in onda sulla CBS ha avuto oltre 17 milioni di spettatori. L'Intervista è stata uno degli eventi più seguiti dell'attuale stagione televisiva. Tuttavia i numeri sono ben lontani dai 90 milioni di spettatori per il Super Bowl il mese scorso oppure dai 70 milioni dell'Intervista nel 1999 di Barbara Walters a Monica Lewinsky. Intervista Meghan e Harry: quanti spettatori ha avuto? Domenica è andata in onda sulla CBS l'Intervista "bomba" di Meghan e Harry condotta da Oprah Winfrey. La CBS ha affermato che ...

VanityFairIt : L'intervista bomba, che taglia i ponti con la Casa Reale, è andata in onda. Eccola, punto per punto - TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - TV8it : Domani sera Harry e Meghan si raccontano a Oprah Winfrey in un’intervista che TV8 ha in esclusiva per l’Italia. Vi… - giulielle16_ : Ma in questa intervista Harry ha parlato o solo Meghan? Tanto so che stasera finirò per vederla, non riuscirò a bloccare la mia curiosità - itsperiwinkle1 : RT @phoenixboy__: Gli autori di The Crown dopo l’intervista di Meghan: -