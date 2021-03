(Di martedì 9 marzo 2021) "Ladella scuola è complessa, sono state fatte scelte che potevano essere diverse ma non mi sento di gettare la croce addosso di chi ha gestito in una situazione così difficile né di dire che all'esteromoltodi noi". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Nella gestione dell’emergenza all’estero non hanno fatto meglio di noi” - Open_gol : «I protocolli sono da rivedere a causa della variante inglese. Ora bisogna accelerare con i vaccini». Intervista al… - orizzontescuola : Giannelli (ANP): “La decisione della chiusura delle scuole è da affidare alle autorità sanitarie” - infoitsalute : Scuola, Giannelli(Anp): Dad con negozi pieni di gente sarebbe strano - infoitsalute : Scuola, Giannelli(Anp): Decide autorità sanitaria ma dad sia ultima ratio -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli ANP

Orizzonte Scuola

E mentre il presidente dell', Antonello, invita a 'farsene una ragione', accogliendo 'scelte dolorose' quando necessarie, i genitori non ci stanno più. 'accetta completamente ...Antonello, presidente dell', nelle scorse ore ha evidenziato che l'ipotesi del prolungamento dell'anno scolastico "è tecnicamente complessa" poiché va ad impattare sullo svolgimento ...Prosegue il dibattito sull'ipotesi del prolungamento dell'anno scolastico in estate, Antonello Giannelli: "Situazione tecnicamente complessa".La difesa dalla pandemia passa ancora una volta per la chiusura della scuola. A stabilirlo è il nuovo Dpcm del governo Draghi: chiusura in zona rossa e facoltà per presidenti di regione e sindaci di s ...