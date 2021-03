GF Vip 5 | Alfonso Signorini al veleno | “Ecco chi mi ha deluso”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo aver condotto il Gf vip 5,si è sbottonato in un’intervista esclusiva in cui ha rivelato i suoi 3 concorrenti vip preferiti e il concorrente che più lo hanel gioco dedicato alle celebrità. L’occasione è un intervento concesso ad una nota rivista, in cui in particolarerivolge complimenti al trio formato da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, per poi lanciare un affondo ai danni di Carlotta Dell’Isola. Dichiarazioni diventate subito virale nel web e che dividono molto l’opinione dell’occhio pubblico, e noi ve le snoccioliamo qui di seguito. GF vip 5 ,si apre dopo il reality Il conduttore dell’ormai concluso Gf vip 5,, ha rilasciato una nuova intervista ...