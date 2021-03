Covid, lockdown in arrivo: oggi si riunisce il Cts per valutare nuove misure (Di martedì 9 marzo 2021) Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma oggi, martedì 9 marzo 2021, per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. Tra le ipotesi la più probabile è quella di un nuovo lockdown Italia. Se gli esperti riterranno che la situazione è ingestibile con le misure del nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi la scorsa settimana, verranno inasprite le regole per il contenimento della pandemia. lockdown Italia quando si decideranno le nuove misure da attuare Martedì il Comitato tecnico scientifico si riunisce, su richiesta del governo, per valutare l’innalzamento delle misure di contenimento dell’epidemia, che non accenna ad ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma, martedì 9 marzo 2021, pereventualirestrittive alla luce della diffusione dei contagi. Tra le ipotesi la più probabile è quella di un nuovoItalia. Se gli esperti riterranno che la situazione è ingestibile con ledel nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi la scorsa settimana, verranno inasprite le regole per il contenimento della pandemia.Italia quando si decideranno leda attuare Martedì il Comitato tecnico scientifico si, su richiesta del governo, perl’innalzamento delledi contenimento dell’epidemia, che non accenna ad ...

