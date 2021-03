Covid, la variante avanza: adesso a spaventare è il passo del Salento (Di martedì 9 marzo 2021) Oltre 500 nuovi contagiati di Covid in soli 3 giorni, in sole 72 ore. È questo il numero allarmante che rimbalza dal Salento. L'epidemia pare abbia definitivamente cambiato passo nel Salento: e per comprendere bene quanto sia veloce il passo, basta dare un'occhiata ai numeri della settimana scorsa, decisamente meno allarmanti. Dal 27 febbraio al 5 marzo, i nuovi casi confermati erano stati in tutto 630, un numero praticamente sfiorato nei soli 3 giorni successivi (compresa la domenica, nella quale, si sa, il numero dei tamponi scende ripidamente). Questi numeri pongono la provincia di Lecce come una delle province con l'incremento maggiore di casi rispetto a quelli della scorsa settimana, nella stessa provincia. Solo ieri i casi a Lecce e provincia erano 117, circa un quinto dell'intera regione. Il ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 marzo 2021) Oltre 500 nuovi contagiati diin soli 3 giorni, in sole 72 ore. È questo il numero allarmante che rimbalza dal. L'epidemia pare abbia definitivamente cambiatonel: e per comprendere bene quanto sia veloce il, basta dare un'occhiata ai numeri della settimana scorsa, decisamente meno allarmanti. Dal 27 febbraio al 5 marzo, i nuovi casi confermati erano stati in tutto 630, un numero praticamente sfiorato nei soli 3 giorni successivi (compresa la domenica, nella quale, si sa, il numero dei tamponi scende ripidamente). Questi numeri pongono la provincia di Lecce come una delle province con l'incremento maggiore di casi rispetto a quelli della scorsa settimana, nella stessa provincia. Solo ieri i casi a Lecce e provincia erano 117, circa un quinto dell'intera regione. Il ...

