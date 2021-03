Capello | «E il tanto vituperato Allegri? Dicevano che faceva un calcio vecchio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli studi di Sky si analizza l’eliminazione della Juventus.: ma il? Ha vinto i campionati, ha fatto due finali.cheun, si voleva undiverso. Queste cose bisogna dirle. Quando vuoi fare qualcosa di diverso, non sempre poi ti va bene. Del Piero: dopo cinque anni, si voleva cambiare. I cambi vanno anche fatti. Col senno di poi, è chiaro che il giudizio cambia. Condò: oggi l’operazione Ronaldo si rivela negativa, non voglio dire fallimentare perché ha vinto due scudetti. La Juventus diha giocato due finali ed è stato eliminato dal Bayern e dal Real Madrid all’ultimo momento e da una grande squadra come l’Ajax. Dal punto di vista finanziario ...