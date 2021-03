Apple, entro il 2030 in arrivo le lenti a contatto per la realtà aumentata? (Di martedì 9 marzo 2021) Ming-Chi Kuo, noto analista esperto del mondo Apple, ha pubblicato una nuova nota degli investitori che delinea i piani del colosso di Cupertino per quanto riguarda i prodotti dedicati alla realtà aumentata. Tra questi, uno molto interessante e futuribile è quello che riguarda la realizzazione di lenti a contatto per la realtà aumentata, che dovrebbero vedere la luce entro il prossimo decennio. Secondo Kuo infatti entro il 2022 dovrebbe arrivare un visore per la realtà virtuale/aumentata, a cui dovrebbero seguire degli occhiali per la realtà aumentata nel 2025. Infine, tra il 2030 e il 2040, secondo Kuo Apple potrebbe realizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ming-Chi Kuo, noto analista esperto del mondo, ha pubblicato una nuova nota degli investitori che delinea i piani del colosso di Cupertino per quanto riguarda i prodotti dedicati alla. Tra questi, uno molto interessante e futuribile è quello che riguarda la realizzazione diper la, che dovrebbero vedere la luceil prossimo decennio. Secondo Kuo infattiil 2022 dovrebbe arrivare un visore per lavirtuale/, a cui dovrebbero seguire degli occhiali per lanel 2025. Infine, tra ile il 2040, secondo Kuopotrebbe realizzare ...

